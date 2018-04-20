Pamukkale'ye 3 milyon turist bekleniyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye, yapılan tanıtım çalışmalarıyla 3 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizmciler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 2016 yılında yerli turistleri Pamukkale'ye çekebilmek için tanıtım çalışmalarına başladı.

Tanıtım faaliyetlerinin sosyal medyada da etkin kullanılmasının ardından Pamukkale'ye ziyaretçi sayısında artışlar yaşandı.

Geçen yıl 1,5 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'de bu sene 3 milyon turistin ağırlanması bekleniyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bölgeye turist çekebilmek için 2016'da başlatılan kampanyayla 900 bin civarında olan ziyaretçi sayısının 2017 yılında 1 milyon 524 bine ulaştığını söyledi.

3 ayda 216 bin ziyaretçi

Pamukkale'yi 2017 yılının ilk üç ayında 143 bin 700 turist ziyaret ederken, 2018 yılının ilk üç ayında ise 216 bin kişi tercih etti.

Şen, bu yıl yeni tanıtım kampanyasıyla yurt dışından daha fazla turist gelmesini sağlayacaklarını anlattı:

"Son iki yılda yapılan çeşitli tanıtım kampanyalarımızla Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını 3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl zaten ilk 3 ayda gördüğümüz rakamlar bunu destekliyor. Yıl sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa yaklaşık 2 milyon 500 yerli ve yabancı misafirimizi Pamukkale'de ağırlamış olacağız. Hedefimiz ilk önce Pamukkale'ye 3 milyon, daha sonra 5 milyon yerli ve yabancı turist çekmek."

Kaynak: AA