Nesli tükenen hayvanları, heykelleriyle yaşatıyor

Başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nde çalışan Fedja Cehajic, eski çağlarda yaşamış mamut, kılıç dişli kaplan, mağara ayısı ve beyaz gergedan gibi hayvanları aslına uygun şekilde heykelleştiriyor.

Ülkenin farklı yerlerindeki müzelerde ve Saraybosna'daki hayvanat bahçesinde eserleri sergilenen Cehajic, yaptığı bu eserlerle bugün nesli tükenen ve tükenme tehlikesi altında olan hayvanlara dikkat çekiyor.

Heykelleri, çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak için de yapan Cehajic, bugünkü çocukların sadece hayal dünyasında yer alan geçmişte yaşamış hayvan figürlerini onlar için gerçek hayata taşıyor.

Olduğundan çok daha büyük boyutlarda böcek ve sürüngenleri de heykelleştiren Cehajic'in Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nin bahçesinde sergilenen dev geyik böceği ve peygamber devesi heykelleri büyük ilgi görüyor. Cehajic, hayvanlar dışında bitkiler aleminden de çeşitli eserler yapıyor.

Nesli tükenmiş dodo kuşu üzerinde çalışıyor

Cehajic, eserlerinde daha çok omurgasız hayvanlar üzerine çalıştığını belirterek, memeli hayvan, sürüngen ve böcekleri de heykelleştirdiğini söyledi.

Halen nesli tükenmiş dodo kuşu üzerine çalıştığını anlatan Cehajic, bugüne kadar eski çağlarda yaşamış çok sayıda farklı hayvan figürü yaptığını kaydetti.

Cehajic, çalışmalarıyla yeni nesillerin bilinçlenmesine ve eğitimlerine destek sağlamayı umduklarını belirterek, çocukların gruplar halinde müzeye geldiğini ve bu yolla hem hayvanlar hem de bitkiler dünyasında soyu tükenmiş ya da tükenmekte olan türleri öğrenebildiklerini anlattı.

Heykellerin ve zaman zaman bu heykellerin bir araya getirilmesiyle yapılan sergilerin en önemli sebeplerinden birinin de çocuklar olduğuna dikkati çeken Cehajic, "Örneğin çocuklar böceklerle ilgili bir sergiyi geziyor. Onların yaşamına ilgileri artıyor. Mesela kene hakkında soru soruyorlar. Bu yüzden şu an büyük bir kene yapmayı da düşünüyoruz. Çünkü bu hayvan çok küçük. Biz bunu büyük şekilde yapınca çocuklar daha iyi gözlemleyebiliyorlar" dedi.

Cehajic, çocukların ayı, tilki ve kurt gibi hayvandan daha fazlasını görmek istediğini dile getirerek, bu nedenle her geçen gün müzedeki serginin farklı türlerle daha da zenginleştirildiğini söyledi.

Buzul Çağı'nda yaşamış mamut, beyaz gergedan ve kılıç dişli kaplan gibi nesli tükenmiş hayvanların da Saraybosna'daki hayvanat bahçesinde sergilendiğini aktaran Cehajic, ülkedeki meşhur Vjetrenica mağarasında ise mağara leoparı ve mağara ayısının sergilendiğini aktardı.

Heykel yapmaya başlarken önce pikabına bir plak koyup sonra işe soyunan Cehajic, işini çok sevdiğini vurgulayarak, "Eserlerim üzerine çalışırken kafam tamamen ona odaklı oluyor. Dış etkilerden soyutlanıyorum. Heykelleri yaparken zaman benim için adeta duruyor" dedi.

Kaynak: AA