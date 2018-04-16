Minik yetenekler Muğla'nın sokaklarını renklendirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ressam Ali Rıza Başarır'ın gönüllü resim eğitimi verdiği öğrenciler, sokakları boyuyor.

Başarır yaşları 7 ile 15 arasında değişen öğrencilere yaklaşık 5 ay eğitim verdi. Sonrasında çocuklarla ilçedeki bir sokağı boyamaya karar verdi.

İlçe merkezinde bulunan Belen Mahallesi 2036 Sokak'ta oturan ev sahiplerinden izin alındı. Ardından konutların dış cepheleri, yollar ve duvarlar farklı renklerde boyandı.

Öğrenciler, sokaktaki evlerin duvarları ile yollarına kuş, kaplumbağa, denizatı, ahtapot, penguen ve çizgi film karakterleri resmetti.

Çocuklar kendi sokaklarını ve parklarını aldıkları eğitimle renklendiriyor.

"Zeytin Dalı Sanat Sokağı"

İlk sokağın boyamasını bitirdiklerini anlatan Başarır, "Kursa katılan her çocuk sınıflarında en iyi resmini yapıyor. Mahalle de çok mutlu oldu. Sokak eski kötü görüntüsünden kurtuldu ve rengarenk oldu. Sokağın adını Zeytin Dalı Sanat Sokağı olarak koymak istiyoruz" dedi.

Boyanan sokağı vatandaşlar da çok beğendi.

Resim kursuna ilk katılan 8. sınıf öğrencisi Recep Akyol, güzel sanatlar lisesine gitmeyi hedefliyor.

Minik yetenekler resim yapmayı çok sevdiğini ve yeteneklerini gönüllü öğretmeleri Ali Rıza Başarır sayesinde geliştirme fırsatı bulduklarını anlattılar.

Kaynak: AA