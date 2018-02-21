Mendil geleneğini yaşatan proje

Erbaa Merkez Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Günay Uysal öncülüğünde "Türk Kültüründe Zarafetin Simgesi Mendil" adlı proje hazırlandı.

Proje ile öğrenciler, yöreye özgü tahta baskılarla mendiller hazırladı. Geleneğe uygun yapılan, hilal ve yıldız ile "Yaşasın askerler" baskısı yapılan mendiller ilçede görev yapan askerlere armağan edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Günay Uysal, Türk kültüründe hatıra mendilin ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Dini bayramlarda çocuklara verilen mendilin içine şeker ve harçlık koyma geleneği, bir mesajlaşma aracı olarak sevgiliye verilen isimlerin baş harflerinin işlendiği mendil ile askere giden kınalı kuzulara verilen mendilin halk edebiyatı, oyunları, müziğinde yeri olduğunu aktararak Uysal, bu kültürü yeni gençlere aktarmak için projeyi hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerle hem bu kültürü irdelediklerini hem de al yazmalı mendiller hazırladıklarını anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Projeyle ürettiğimiz mendiller birer hatıradır. Türk kültüründe mendil çok önemlidir çünkü araştırmalara baktığımızda tarihte ilk mendilin Uygurlardan itibaren bizim kültürümüzde olduğu, sonrasında ise dünyada askerlere büyük olaylarda hatıra anı mendillerinin yapılıp dağıtıldığı görülmektedir. Bu kültür tarihimizde de mevcuttur. Biz de Osmanlı'dan esinlenerek bir mendil hazırladık."

Öğrenciler de Türk kültüründe farklı anlamlar taşıyan hatıra mendil geleneğinin yaşatılması için hazırlanan projenin kendileri için anlamlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA