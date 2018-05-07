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Buradasınız : » » Mehmetçik Kutulamare dizisinin 15. bölümünde Üsküplü Ali'nin durumu ne olacak?

Mehmetçik Kutulamare dizisinin 15. bölümünde Üsküplü Ali'nin durumu ne olacak?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Mehmetçik Kutulamare, 15. bölümüyle 10 Mayıs Perşembe saat 20.00’da ekranlarda olacak.

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TRT 1’de yayınlanan Mehmetçik Kutulamare dizisi, her hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Dizinin 10 Mayıs Perşembe ekranlarda olacak 15. bölüm fragmanı ise yayınlandı.

Dizinin yeni bölümünde Üsküplü Ali’nin kaçması büyük yankı uyandırıyor. Bunun üzerine Şefik Bey, “Ali Bey şu andan itibaren kaçaktır. Kaçak olan kardeşiniz dahi olsa, doğruları söylemek zorundasınız” diyor. 

Üsküplü Ali, insanların gözünde bir kaçak olarak görülüyor. Şefik Bey ise Ali’yi, “Emirlere uymayan, Osmanlı’ya karşı gelen, töreleri hiçe sayan bir kaçak“ olarak tanımlıyor ve ona göre muamele göreceğini söylüyor. 

Fragmanın sonlarına doğru, Üsküplü Ali tam kaçarken askerlerden biri ona silah doğrultuyor ve ateş ediyor. Bu sahneden sonra ise en çok merak edilen soru şu: Ali vuruldu mu?

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum gibi isimlerin paylaştığı Mehmetçik Kutulamare dizisi, 15. bölümüyle Perşembe saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, Mehmetçik Kûtulamâre
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