Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 10 yeni Kürtçe eser

Yayımlanması planlanan eserler arasında Selimiye Hizani tarafından 1759'da yazılan ve Mem-u Zin'den sonra ikinci Kürtçe mesnevi olma özelliğini taşıyan "Yusuf ile Züleyha" (Yusuf u Züleyha) da var.

Bakanlık, ilk kez 2010'da Kürtçe bir eserin çevirisini yaparak, Kürt şair ve ozan Ahmed-i Hani'nin "Mem-u Zin" adlı yapıtını, 2012'de Ahmed-i Ceziri'nin "Divan"ını, 2014'te Faki-yi Teyran'ın "Divan"ını, 2015'te Molla Hüseyin Bateyi'nin "Mewluda Nebi"sini basmıştı.

Söz konusu eserleri "Kutsal Ruhun Kavalı" isimli Süryanice-Aramice eser takip etmişti.

Bakanlık, Anadolu topraklarında farklı renkleri, zenginlikleri yaşatmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kürtçe eserlerin yayınına yönelik yeni bir liste hazırladı.

Gelecek dönem 10 Kürtçe eserin basılması planlanıyor.

"Hakkarili Pertev Bey Divanı" bu yılın yayınları arasında

Kürt edebiyatının önemli isimlerinden 18. ve 19. yüzyılda yaşayan Pertew Bege Hekkari'nin Kurmançi lehçesiyle yazılmış, 194 şiirden oluşan "Hakkarili Pertev Bey Divanı" (Pertew Bege Hekkari Divanı) bu yıl içerisinde çevirisi yapılacak eserler arasında.

Ayrıca 18. ve 19. yüzyılda yaşayan Kürt tarihçisi Mahmud Beyazidi'nin Kürtlerin örf ve adetlerini yazdığı, bu alanda kaynak olarak kabul edilen eseri "Kürtlerin Adetleri" (Adat u Rumusatnameye Ekradiye), 19. yüzyıl şairlerinden Ahmedi Fakir'in "Şeyh Ahmedi Fakir Divanı" ile 16. ve 17. yüzyılda yaşayan Kürt şairi Şex Şemsedine Exlati'nin "Divan"ı da yayın listesinde.

Bakanlık, 1892-1967 yıllarında yaşayan Cizreli Seyid Eliyi Fındıki'nin geleneksel değerlere saygıyı ön plana çıkaran eseri "Divanı Seyid Eliye Fındıki", Molla Mehmed Liceyi'ye ait, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerden oluşan bir divan olan "Divanı Hadi", 19. yüzyılda yaşayan Wedai'nin 37 Kürtçe, 68 Farsça toplam 108 şiirinin bulunduğu "Wedai Divanı", Diyarbakır'da medrese eğitimi almış Siyahpoş adlı İranlı bir şairin 19. yüzyıla ait "Seyf-ul Miluk ve Bedi-ul Cemal" ile 1892-1975 yıllarında yaşayan Diyarbakırlı şair Molla Abdülfettah Hazroyi'nin "Fethi Divanı"nı da ileriki dönemde basmayı hedefliyor.

Bakanlık tarafından basılan Kürtçe eserler tercüme, Latinize etme, kritik, değerlendirme ve redaksiyon aşamalarından oluşan titiz bir çalışmanın ardından yayımlanıyor.

Eserler, hem Kürtçe hem de Türkçe çevirisiyle okuyucuların hizmetine sunuluyor.

Kaynak: AA