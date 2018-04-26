Kalk Gidelim dizisinden Azerbaycan'a kardeşlik mesajı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Kalk Gidelim’in 24. bölüm fragmanında Ufuk Özcan’ın üstlendiği Seyfettin Dal, Azerbaycan’a mesaj gönderdi.

İlk fragmanda “Azerbaycan’dan dostlarımız mı geliyor yoksa?” diyen Seyfettin'in sevinci yüzüne yansıyor.

İkinci fragmanda ise “İki devlet, tek millet, dost ve kardeş ülkemiz, canımız Azerbaycan’ımız” diyor. Ardından Mustafa Ali rolündeki Erkan Sever Azerice konuşuyor.

Dizinin konusu

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul’a gelir ve çok zengin olur. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen İstanbullu sosyetik güzel Nurcan ile evlenir. Arkasında gelin adayı Meryem'i bırakır.

Mustafa Ali'nin şirketi gittikçe büyür, zirveye çıkar. Ancak yanlış kararlar verince Mustafa Ali iflas eder.

Bu durumu tatile gidiyoruz bahanesiyle köyünün yolunu tutar. Çiftlik halkı Mustafa Ali’nin ansızın gelişine anlam veremez.

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, eşi Nurcan ve çocuklar köye alışmaya başlayacak ve sevginin parayla satın alınamayacağını burada öğrenecektir.

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Ayça Varlıer'in paylaştığı Kalk Gidelim dizisi her cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında.

Kaynak: TRT Haber