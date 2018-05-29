İzmir'de inşaat temelinden Roma dönemine ait kalıntılar çıktı

İzmir Konak'ta mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeliyle 2016'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma 12 Haziran 2016'da çalışmalara başladı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede inşaat çalışmaları durduruldu.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelenmeye başlandı. Kurul tarafından taşınmaz üzerinde yapılan inceleme sonucu, Roma dönemine ait liman hamam yapısı olduğu düşünülen kalıntıların ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu yapı kalıntılarının tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü'nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi yönünde karar alındı.

"Bu alanda artık bina yapılamaz"

Çalışmaların sürdürüldüğü alanda kalıntılar her gün biraz daha gün yüzüne çıkarken, Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri, alanda bina yapılmasının artık mümkün olmadığını söyledi. Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi binasının temelinde, iç limanın bir ucunun (kuzeybatı) ortaya çıktığını belirten Uhri, limanın diğer ucunun ise Hisar Camii'nin bulunduğu yer olduğunu anlattı. Bu alanda bina yapılmaması gerektiğini belirten Uhri, "Orası artık arkeopark olur. Kalıntılar tam olarak ortaya çıktıktan ve bölge tamamen temizlenip açıldıktan sonra arkeopark yapılmalı" önerisinde bulundu.

Kaynak: DHA