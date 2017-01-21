'İyilik Ajandası' iyilik yolunda rehber oluyor

Van Erciş'te öğretmenlik yapan Ayşe Ünsal ile Cihat Albayrak'ın kaleme aldığı "İyilik Ajandası" kitabı okuyucuyla buluştu.

Raflardaki yerini alan kitapla, okuyucuların 365 günü iyilik yaparak geçirmesi ve bu etkinlikleri sosyal medyadan paylaşarak, bir "iyilik halkası" oluşturması amaçlanıyor.

Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, yaptığı açıklamada, proje bazlı çalışmalar yaptıklarını ve orijinal eserler ürettiklerini söyledi.

Aynı zamanda çocuk kitapları yazarı olan Günyüz, "İyilik Ajandası"nın da davası ve derdi olan yazarlar tarafından yazılmış orijinal bir eser olduğunu dile getirdi.

Günyüz, projeyle iyilik yapan kişinin değil, iyilik eyleminin ön plana çıkarıldığına vurgu yaparak, "Yazarlarımız ilk örnekleri gönderdiklerinde çok şaşırdık. İçeriğinin bu kadar orijinal olacağını düşünmüyordum. Biz de kitabın daha kalıcı ve etkili olmasını istediğimiz için çok emek harcayarak, resimler, grafikler ve fotoğraflarla zenginleştirerek yayımladık. İnternet sayfası ve sosyal medya hesapları açıldı. Hem sosyal medya yöneticilerimiz hem yazarlarımız, okuyucularımızın o gün yaptıkları iyilikleri bu hesaplardan paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

"İyiliğin etrafında bir bütün"

Kitabın editörlerinden Meryem Uçar da dünyada kötülüklerin artığını ve insanların iyiliğe, iyilik yapanlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Uçar, ajandanın okuyucularda iyiliği alışkanlık haline getireceğini de söyledi.