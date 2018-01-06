Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu ve vaftiz edilişini kutladı

Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişi ayinlerle kutlandı. Ortodoks gençler, haçları çıkarmak için buz gibi denize atladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 19:21



