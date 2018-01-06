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Buradasınız : » » Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu ve vaftiz edilişini kutladı

Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu ve vaftiz edilişini kutladı

Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişi ayinlerle kutlandı. Ortodoks gençler, haçları çıkarmak için buz gibi denize atladı.

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Hristiyanlar Hazreti İsanın doğumunu ve vaftiz edilişini kutladı

Haliç'teki tören, Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesinde düzenlenen ayinle başladı.

Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ardından cemaat ve din adamları, dualarla Fener İskelesi'ne yürüdü.

Hristiyan gençler ne soğuk havaya ne de Haliç’in buz gibi suyuna aldırdı.

Bartholomeus, Fener İskelesinden haçı denize attı. 

Gençler de izleyenlerin tezahüratları eşliğinde kendilerini suya bıraktı.

Kısa sürede denizden çıkartılan haç bir süre paylaşılamadı.

Haçı Yunanistan'dan gelen 30 yaşındaki antrenör Nikos Solis çıkardı.

Törenin ardından barışın sembolü 3 güvercin gökyüzüne salındı.

İzmir'de de denizden haç çıkarma töreni vardı.

Haç, Gündoğdu Meydanı'ndan dualarla denize atıldı. 

Denize atlayan Ortodoks gençler kısa sürede haçı çıkarmayı başardı.

Kaynak: TRT HABER 


 

Etiketler: haç çıkarma töreni, İstanbul, izmir
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