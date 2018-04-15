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Buradasınız : » » "H2O Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nın başvuruları başladı

"H2O Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nın başvuruları başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından "Kadıköy Çevre Festivali" kapsamında düzenlenen "H2O" adlı kısa film ve fotoğraf yarışmasının başvuruları 18 Mayıs'ta sona erecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;H2O Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması&quot;nın başvuruları başladı

"H2O Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nda bu yıl kentte ekolojik yaşamı konu edilecek.  

Amatör ve profesyonelleri bir araya getirecek yarışma sonucunda dereceye giren eserler, "Eko-Kamera Ödülleri"nin sahibi olacak.

Kadıköy sınırları içerisinde yaşayanların katılabileceği yarışmayla, toplumun doğaya karşı bakış açısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Suyun formülü olan "H2O"nun adını alan yarışmaya, her yarışmacı bir eserle katılabilecek. Kısa film yarışması kapsamında birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye 2 bin, jüri özel ödülüne ise bin lira ödül verilecek.

Başvurular cevrefestivali.kadikoy.bel.tr adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.  

Kaynak: AA

Etiketler: yarışma, Kadıköy belediyesi, h2O kısa film ve fotoğraf yarışması
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