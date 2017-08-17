  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.521
    EURO 4.141
  • BIST 106825.33
    ALTIN 145.62
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güneş tutulması sırasında "kalbin tam tutulması"nı söyleyecek

Güneş tutulması sırasında "kalbin tam tutulması"nı söyleyecek

Gallerli ünlü şarkıcı Bonnie Tyler, 21 Ağustos'taki güneş tutulması sırasında 80'li yılların hit şarkısı "kalbin tam tutulması"nı seslendirecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güneş tutulması sırasında &quot;kalbin tam tutulması&quot;nı söyleyecek

Gallerli ünlü şarkıcı Bonnie Tyler, 1980'li yıllarda müzik listelerinin üst sıralarında yer alan "Total Eclipse of the Heart (Kalbin tam tutulması)" adlı şarkısını, 21 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek güneş tutulması sırasında söyleyecek.

ABD'den tam olarak izlenebilecek güneş tutulması için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Bu organizasyonlardan biri de Royal Caribbean kruvaziyer gemisi tarafından hazırlanıyor.

Pazar günü Florida'dan Karayipler denizine doğru yola çıkacak geminin yolcuları güneş tutulması sırasında ünlü şarkıcı Bonnie Tyler'ı canlı izleme imkanı bulacak.

Tyler, tam güneş tutulması sırasında kruvaziyer gemisinde, 1980'li yıllarda müzik listelerinin üst sıralarında yer alan şarkısı "Total Eclipse of the Heart"ı seslendirecek.

Sanatçıya DNCE müzik grubu da gemide eşlik edecek.

Pazartesi günü birkaç dakika sürecek tam güneş tutulmasının en iyi ABD'nin orta ve batı eyaletlerinden görülebileceği, bu tarihi ana şahit olmak isteyen turistlerin bu eyaletlere seyahat ettikleri belirtildi.

Etiketler: Bonnie Tyler, Güneş tutulması, Total Eclipse of the Heart, DNCE
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER