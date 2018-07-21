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'Elimi Bırakma' dizisi aile bağlarının önemini anlatacak

TRT 1'in yeni dizisi "Elimi Bırakma", aile bağlarının önemini seyirciye anlatmak için hazırlanıyor. Her pazar 20.00'de seyirciyle buluşacak olan dizi, yarın başlıyor.

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TRT 1 ekranlarında yaz dönemine damga vuracak yeni bir dizi geliyor.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştığı Cenk'in hikayesini anlatan "Elimi Bırakma" dizisi başlıyor.

Dizi "İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” sözü ile hareket ederek, aile bağlarının önemini seyirciye anlatacak.

Oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmeni Sadullah Celen. Dizinin senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı. 

Güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi isimler rol alıyor.

TRT1'in yeni dizisi Elimi Bırakma, her pazar saat 20.00’de ekranlarda olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, elimi bırakma, aile bağları
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