"Dünyanın en eski gülücüğü" Gaziantep'te bulundu

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Karkamış'ta Türk-İtalyan ekip tarafından gün ışığına çıkarılan 3 bin 700 yıllık testinin üzerindeki "gülücük" emojisi dikkati çekiyor.

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yer alan "Karkamış Antik Kenti"nde yürütülen kazılara başkanlık eden İtalya'nın Bolonya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karkamış Antik Kenti'nin milattan önce 2. binyılda Anadolu'da ve Mezopotamya'da hüküm süren Hititlerin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

"Antik kentin 65 hektarı Türkiye tarafında 35 hektarı Suriye tarafında"

Karkamış'taki kazıları 7 yıldır aralıksız sürdürdüklerini anlatan Marchetti, Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış kazı alanının Türkiye'deki en geniş alanda ortaya çıkarılan mimari kalıntılara sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılki kazıları aşağı saray alanı ve höyükte sürdürdük. Kazılara başladığımız 2011 yılından beri çok rahat bir ortamda çalıştık. Kazılara hiç ara vermedik. Bölgenin sorunlu olduğu dönem de dahil. Biz bu bölgenin her zaman turistik ziyarete uygun olduğunu düşündük. Dünya inanmadı, güvenmedi bize. 'Nasıl olur sınırda' dediler. 3 yıl önce kazı yaparken, çok sayıda mülteci vardı. Biz sınırın sıfır noktasında çalışmamıza rağmen bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından durum daha da rahatladı. Sorun çıkabilirdi ama çıkmadı çok şükür. Koruma duvarı da bitirildikten sonra hiçbir tehlike kalmadı. Antik kentin 65 hektarı Türkiye tarafında 35 hektarı Suriye tarafında. Biz orayı tabii ki kazamadık. Oranın da korunması gerekiyor."

Hitit İmparatorluğunun izleri

Prof. Dr. Marchetti, Türkiye'nin en geniş mimari kazı alanında çalıştıklarına dikkati çekerek Karkamış'ta bu yıla kadar genellikle Demir Çağı, Geç Hitit dönemine ait kalıntılar bulduklarını, ancak bu yıl Hitit İmparatorluğu'na ait tabakalara ulaştıklarını vurguladı.

Karkamış krallığına ait önemli bilgilerin gün ışığına çıktığını anlatan Marchetti, bu bilgiler ışığında tarihte yeni sayfalar yazabileceklerini ifade etti.

Nikolo Marchetti, kentin nekropol alanında o dönemde tabut olarak kullanılan küpler, insanların küllerinin konulduğu topraktan kaplar, vazolar, süs eşyaları bulduklarını vurgulayarak, "Nekropol alanında çeşitli küpler, kaplar bulduk. Bunlardan en ilginci, milattan önce 1700 yılına ait üzerinde gülücük emojisi bulunan bir testi. Bu testi şerbet içmek için kullanılmış. Muhtemelen dünyanın en eski gülümsemesi. Bunu yapan usta ne amaçla bu emojiyi çizmiş bilemiyoruz ancak biz gülücük olarak nitelendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Üzerinde gülümseme emojisi bulunan testinin parçalanmış olarak gün ışığına çıkarıldığına değinen Marchetti, tarihi eserin daha sonra usta restoratörler tarafından birleştirildiğini ve ortaya eşsiz bir eserin ortaya çıktığını bildirdi.

Marchetti, emojili testinin diğer buluntularla birlikte Gaziantep Arkeoloji Müzesine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Karkamış Antik Kenti kazıları

Milattan önce 2. binyılda Anadolu'da hüküm süren Hitit İmparatorluğu'nun önemli kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazılar, İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında, İstanbul Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Hasan Peker Başkan Yardımcılığında, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol ile Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özakça'nın bilimsel danışmanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding'in desteğiyle 7 yıldır yürütülüyor.