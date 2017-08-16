Deprem Müzesi İzmit'te kapılarını açmaya hazırlanıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eylülde tamamlanması planlanan 17 Ağustos Deprem Müzesi ve Dijital Gösteri Merkezi'nde, yeni neslin deprem bilinciyle büyümesi için eğitimler verilecek, 17 Ağustos'a ait belgelerle bilimsel çalışmalar yapılabilecek.

Cephanelik bölgesinde bin 740 metrekarelik alana yapılan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan 17 Ağustos Deprem Müzesi ve Dijital Gösteri Merkezi'nde, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan acılar gözler önüne serilecek.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, deprem müzesi yapımına bu yılın başında başlandığını belirterek, proje hazırlanma sürecisinin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü vurguladı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin asrın felaketi olduğuna işaret eden Doğan, "Çok kısa sürede, saniyeler içerisinde binlece insanımız, komşumuz, akrabamız, eşimiz, dostumuz, kardeşimiz ebediyete göç etti, sakatlıklar oldu, binalar çöktü ve o 45 saniyelik zelzele yıllar süren bir deprem gerçeğini önümüze koydu. Depremin psikolojik, sosyolojik, hatta ekonomik süreç olduğunu bize öğretti. Asrın depreminden bizler de çok şey öğrendik. Bizler de bu depremi yaşayan insanlar olarak gerekli dersleri aldık." diye konuştu.

Marmara Depremi'nin merkez üssünün Gölcük ilçesi olduğunu hatırlatan Doğan, deprem gerçeği unutturmamak amacıyla müze projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini belirtti.

"Depremle ilgili bilimsel çalışmalara destek verilecek"

Doğan, dünyadaki deprem müzelerini incelediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Kobe'ye de gittik, farklı ülkelerdeki örneklerini gördük ve biz dünyadaki en gelişmiş, dokümantasyon, eğitim, farkındalık ve anma merkezini hayata geçirmeye karar verdik. Deprem müzesi adı altında son derece gelişmiş elektronik sistemlerle depremin o canlı anlarını yaşatan ve bir anlamda da eğiten çalışmalar yapılacak. Merkezin bahçesinde anmaya yönelik deprem anıtı ve bunun çevresinde bazı söylemler, bazı bilgiler, bazen duygulara hitap eden ama bir yandan da bilinçaltına deprem gerçekliğini bilmeyi geliştiren bir bölge var. Depremi canlı olarak yaşatan, sesli görüntülerin ve sarsıntıların yaşandığı bir koridorumuz var. Orası çok daha belki duygulara ve insanın biyolojik sistemine etki edebilecek bir bölge çünkü depremi yaşatma amacı var. Yine bir bölümüz var, kütüphane ve dokümantasyon merkezi. İnsanlar gelip, depremle ilgili tez hazırlarken, öğrenciler gelip depremle ilgili bilgi toplarken, 17 Ağustos depreminden kalan birtakım belgeleri bulabilecek. Depremle ilgili bilimsel çalışmalara destek verilecek. Koridorlar boyunca 17 Ağustos ile ilgili fotoğrafların ve anıların yer aldığı bölümler var. Dünyadaki depremlerle ilgili görüntülü bir sistem de yer alıyor."

"Yeni nesillerin deprem bilinciyle yetişmesi önemli"

Doğan, yeni nesillerin deprem bilinciyle yetişmesi amacıyla önemli etkinlikler düzenlediklerini, bu eğitimlere deprem müzesinde de devam edeceklerini bildirdi.

Projenin maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğuna işaret eden Doğan, "Çevresindeki sanal gerçeklik küresiyle birleştirdiğimizde o da bir sistemin bir parçası olarak devam edecek. Yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırım. Bu merkez sanırım dünyadakilerden de daha gelişmişi. En gelişmişi Kobe'deydi. Kobe'deki merkezi gördüm. Bizimkinin daha ileri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'de de ilk olan merkez, Kocaeli'ye, İzmit'e yakışırdı. Bizler bu anlamda da büyük bir onur yaşıyoruz, gurur yaşıyoruz." dedi.