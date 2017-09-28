Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Serdar Akar'ın yönetmenliğini yaptığı; Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar, Yücel Erten ve Nezih Işıtan'ın başrollerinde yer aldığı "Kurtlar Vadisi Vatan" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Alper Erze, Cahit Kayaoğlu, Murat Koca ve Necati Şaşmaz tarafından kaleme alınan "Kurtlar Vadisi" serisinin dördüncü filmi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türkiye’nin sınırında yaşanan hareketliliği ve darbe girişiminin perde arkasını anlatıyor.

Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteri ve arkadaşlarının bol aksiyonlu macerasının yer aldığı yapımın görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı yaptı.

"Damat Koğuşu"

İlker Savaşkurt'un yönettiği "Damat Koğuşu", tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşa yeni getirilen bir hükümlünün hikayesi üzerinden cezaevlerindeki yasa dışı adalet sağlama düzenini irdeliyor.

Mehmet Kala'nın senaryosunu yazdığı filmde, Musa Can Pekcan, Diyar Karadaş, Barış Atay, Caner Erdem, Halit Karaata, Turgay Atalay, İbrahim Aköz ve Feyzan Soykan gibi isimler rol aldı.

"Firardayız"

Tolga Baş'ın yönetmenliğini üstlendiği "Firardayız" adlı filmin başrollerinde Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür, Lemi Filozof ve Melisa Şalgam oynuyor.

Komedi türündeki film, hapishanedeyken sevip saygı duydukları bir adamın dışarda zor durumda olduğunu öğrendiklerinde, yardım etmek amacıyla hapishaneden kaçan üç kafadarın başına gelen olayları konu ediniyor.

"Benim Varoş Hikayem"

Yönetmen Yunus Ozan Korkut'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Benim Varoş Hikayem" Adana'nın kenar mahallelerinde yaşayan birbirinden enteresan insanların öykülerini konu alıyor.

Belgesel türündeki filmde, ücreti karşılığında her maçta şike yapabilen amatör futbolculardan, usta kuş hırsızlarına; feminist muhtarlardan bar fedailerine kadar geniş bir yelpazedeki ilginç karakterler, kendilerini ve meziyetlerini kendi ağızlarından anlatıyor.

"Anne!"

Darren Aronofsky'nin yeni filmi "Anne!"; mutlu, mesut ve sakin bir hayat geçiren bir çiftin, evlerine gelen bir grup davetsiz misafirle birlikte yokuşa sürülen ilişkilerini beyaz perdeye taşıyor.

Psikolojik gerilimin türündeki filmin başrollerinde Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Ed Harris ve Kristen Wiig oynuyor.

"Suspiria"

Dario Argento'nun yönettiği "Suspiria", gösterime girişinin 40. yılına özel 35mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz görüntü ve ses kopyasıyla yeniden seyirciyle buluşacak.

Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bose, Barbara Magnolfi, Rudolf Schündler, Udo Kier, Alida Valli ve Joan Bennett'in oynadığı filmin senaryosu yönetmen Dario Argento ile Daria Nicolodi ikilisine ait.

"Ay'ın Sırrı"

Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan, Stephen Campbell Moore, Eric Lampaert ve Kevin Bishop'un rol aldığı "Ay'ın Sırrı" adlı filmin yönetmen koltuğnuda Antoine Bardou-Jacquet oturuyor.

Fransız yapımı komedi türündeki film özetle şöyle:

"Uzay yarışında Sovyetler Birliği'ne büyük bir moral üstünlük kurmak isteyen ABD hükümeti, Ay'a insan çıkarmayı kafasına koymuştur. Ancak her ihtimale karşılık bir tane de sahte aya çıkış filmi çekmek isteyen CIA, ajanlarından Tom Kidman'ı İngiltere'ye gidip zamanın ünlü yönetmeni Stanley Kubrick'le anlaşarak filmi çektirmekle görevlendirir. Ancak burada Kubrick'in menajeriyle değil de menajerinin kuzeni Jonny ile karşılaşması ve Kubrick yerine bambaşka biriyle tanıştırılarak kandırılması, işleri iyice karmaşık bir hale getirecektir."

"Lego Ninjago Filmi"

Bir seriye dönüşen Lego filmlerinin yenisi "Lego Ninjago Filmi", Ninjago'yu ele geçirmeye çalışan Garmadon'a karşı koymaya çalışan Yeşil Ninja ve arkadaşlarının mücadelesini ele alıyor.

ABD yapımı haftanın animasyon filminin yönetmenliğini Charlie Bean, Bob Logan ve Paul Fisher üçlüsü yapıyor.