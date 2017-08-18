  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.52
    EURO 4.142
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.306
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Brad Pitt ve Angelina Jolie 560 bin avro tazminat ödeyecek

Brad Pitt ve Angelina Jolie 560 bin avro tazminat ödeyecek

Fransız mahkemesi, ABD'li aktör Pitt ve aktris Jolie'nin, şatolarının ışıklandırmasını yapan kişiye 568 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brad Pitt ve Angelina Jolie 560 bin avro tazminat ödeyecek

Fransız temyiz mahkemesi, ABD'li aktör Brad Pitt ve aktris Angelina Jolie'nin, Fransa'daki şatolarının ışıklandırmasını yapan Odile Soudant'a 568 bin avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Mahkeme, Pitt ve Jolie hakkında, Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde yer alan, 17. yüzyıldan kalma bir yapı olan Miraval Şatosu'nun dekorasyonu sırasında ışıklandırmayı yapan Soudant'ın açtığı davayı karara bağladı.

Soudant, Pitt ve Jolie'nin 2014 yılında evlilik törenlerinin yapıldığı şatonun 40 odası ve dışındaki 3 binanın ışıklandırmasıyla ilgili harcamalarının bir bölümünün karşılanması istemiyle açtığı davayı kazandı.

Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin 19 Nisan'da Soudant lehine verdiği kararı onayarak, Pitt ve Jolie'nin 568 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Etiketler: temyiz mahkemesi, brad pitt, angelina jolie
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER