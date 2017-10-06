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Buradasınız : » » Bollywood Yıldızı Aamir Khan Ankara'da

Bollywood Yıldızı Aamir Khan Ankara'da

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtımı için Türkiye'de bulunan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Khan, Ankara'ya geldi.

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Bollywood Yıldızı Aamir Khan Ankarada

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtımı amacıyla Türkiye'de bulunan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Khan, Ankara'ya geldi.

İstanbul'da dün gerçekleştirdiği temasların ardından bugün Ankara'ya gelen Khan'ı Esenboğa Havalimanı'nda hayranları karşıladı.

Ellerinde Khan'ın kitapları ve posterleriyle bekleyen kalabalık, ünlü sanatçının alandan çıkışı sırasında sevinç çığlıkları atarken, fotoğraf çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Khan, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirerek, kendisine uzatılan kitapları imzaladı.

Khan, "Çok uzun zamandır Türkiye ve Ankara'yı ziyaret etmek istiyordum ve sonunda buradayım. Beni davet eden tüm hayranlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından Ankara Palas Devlet Konukevi'nde kabul edilecek Khan, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Khan, daha önce planlanan ANKAMall yerine CerModern'de hayranlarıyla buluşacak.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Secret Superstar, Bollywood Yıldızı Aamir Khan Ankara'da
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