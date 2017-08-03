Bin yıllık 'Şahmeran' görücüye çıktı

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde yapılan kazılarda bulunan, yaklaşık bin yıllık olduğu belirtilen "şahmeran" motifli kabartma, Müze Müdürlüğünde sergilenmeye başlandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan, 961-1045'te Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarının başkenti olan, 11 ile 12. yüzyıla ait İslam mimarisi yapıtlarını da bünyesinde barındıran Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda farklı eserler ortaya çıkarılıyor.

Ani Katedrali çevresinde geçen yıl yapılan kazıda, küf taşı üzerine işlenmiş aslan, kadın ve yılan figürlerinin yer aldığı "şahmeran" motifli tarihi kabartma bulundu. Orta Çağ döneminden kaldığı belirtilen eser, konservasyonun ardından Kars Müze Müdürlüğünde ziyarete açıldı.

Müze Müdürü Necmettin Alp, ziyaretçilerin, eseri sergi salonunda görebileceğini söyledi.

Şahmeran efsanesi hakkında bilgi veren Alp, "Şahmeran, halk arasında önemli bir efsane teşkil etmektedir. Bir yılanın dokunulamazlığı üzerine, ona dokunanlara uğursuzluk getireceğine inanılan bir efsaneden oluşmaktadır. Aynı zamanda şahmeran bulunduğu yerde kendisine dokunulmadığı sürece bereket ve huzur getiren bir hayvan olarak bilinmektedir." dedi.

Alp, "Şahmeran, aslan, kadın ve yılan üçlemesi kabartma olarak işlenmiş muhteşem bir eser. Geçen yıl müzemize geldi. İşlemlerini tamamladık, şimdi sergide tutuyoruz. Kazı yaptığımız alanda bulunan eserlerin tamamı 10 ve 11. yüzyıla ait. Dolayısıyla şahmerana bin yıllık bir eser diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kabartmanın sergilendiği alanda tanıtıcı yazı ve broşürün bulunduğunu anlatan Alp, ziyaretçilerin uzman arkeologlardan da bilgi alabileceğini kaydetti.

Müzeyi ziyaret eden Sibel Aküzüm, eseri ilk kez gördüğünü belirterek, "Daha önce Ani Ören Yeri'ne gezmeye gitmiştim. Burada önemli bir eserin bulunduğunu ve müzede sergilendiğini duydum. Gelince bu eserin şahmeran olduğunu öğrendim. Çok güzel bir eser. Herkese müzeye gelip eseri görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.