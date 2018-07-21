Bin 800 rakımlı yaylada horon

Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılanlar, yoğun sis ve yağmura rağmen kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Her yıl geleneksel olarak, Gümüşhane Özkürtün sınırlarında bulunan Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Kadırga Otçular Yayla Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik öncesi vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen 557 yıllık Kadırga Yaylası Açık Camii'nde çimenler üzerinde cuma namazı kıldı.

Namazdan sonra yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, yöreye özgü giyinenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi kemençe eşliğinde soğuk, sisli ve yağmurlu havaya rağmen doyasıya horon oynadı.

Yöreye özgü yiyecekler de satıldı

Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kadırga Yaylası'nın Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illeri ile birçok belde ve ilçenin ortak buluşma noktası olduğunu söyledi.

Kadırga yaylasının yüzlerce yıldır geleneğin ve kültürün yaşatıldığı çok önemli bir bölge olduğundan bahseden Memiş, şunları söyledi:

"Karadeniz Bölgesi'nde yaylacılık çok önemli bir gelenek. Bizler, köylerimizde, beldelerimizde, yaylalarımızda yaşayan insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Güvende ve Kazıkbeli yaylalarımızın yolları yapıldı. İnşallah bu sene de Zigana-Kadırga arası, devamında da Kadırga ile Erikbeli arasındaki yolumuzu Yeşil Yol Projesi üzerinden beton yol olarak yapılmasını gerçekleştireceğiz. Gümüşhane ve Trabzon Valilikleri olarak milletvekillerimizin destekleriyle, belediye başkanlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin destekleriyle onbinlerce insanımızın yazın yaşadığı yaylaları bu hizmetlere kavuşturacağız."

"Milli ve manevi değerlerimize sahip çıktıkça ayaktayız"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bir önceki görev yerinin Gümüşhane olduğunu anımsatarak, yaklaşık 4 yıldır bölgeye hizmet ettiğini belirtti.

Bölge insanına hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Yavuz, "Bizim gelenek ve göreneğimizde, tarihi adetlerimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır. Geleneklerimizi ve örfümüzü muhafaza ettiğimiz müddetçe, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktıkça ayaktayız, diri bir şekilde geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise, coğrafyalara sınır çizilebildiğine fakat gönüllere sınır çizilemeyeceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hasretin bittiği noktadayız. Türkiye’nin her vilayetinden, Avrupa'dan ve dünyanın her noktasından Kadırga'ya gelerek hasretin bittiği noktada buluşan herkesi selamlıyor, birlikteliğiniz, beraberliğiniz daim olsun diyorum."

Kaynak: AA