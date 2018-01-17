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Beş asırlık İspanyol geleneği: Atlar ve ateş

İspanya'da beş asırdır devam eden Las Luminarias etkinliği kapsamında San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak "arındırıldı".

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Atların ateşten atlatılmasına dayanan beş asırlık İspanyol geleneği San Bartolome de Pinares kasabasında sürdürüldü.

Evcil hayvanların koruyucusu kabul edilen azizin anısına "Aziz Anthony Günü" olarak düzenlenen etkinlik, akşam küçük bir bandonun sokaklarda gezmesiyle başladı.

Havanın tamamen kararmasının ardından, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı kasabanın sokaklarında 10'a yakın ateş yakıldı. Papazın kutsadığı atlar, belirli aralıklarla yakılmış ateşlerin üstünden atlatıldı.

Atların ateşten atlatılarak arındırıldığına ve gelecek seneler için koruma altına alındığına inanılan etkinlik, hayvan hakları savunucularının tepkilerine neden oluyor. Atların zarar gördüğünü düşünen hayvan hakları savunucuları, Las Luminarias'ın iptalini istiyor ancak bilinirliği her geçen sene artan etkinliğin ünü dünya çapında hızla yayılıyor.

Etkinliğe katılmak için başka kentten kasabaya gelen bir atlı, "Kesinlikle ateşten zarar görmüyorlar. Zaten at oldukça zeki bir hayvan, onu asla zorlayamazsınız. Yaptığı şeyin bilincinde olduğu için kendisine de zarar gelmediğini biliyor" dedi.



Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, ateş, at
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