Ayla filmi Oscar'da yarışamayacak, Fatih Akın'ın filmi aday oldu

Bu yıl 90.sı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin "Yabancı Dilde En İyi Film" adayları açıklandı. Türkiye'nin aday adayı olan ve gişede büyük başarı elde eden "Ayla" filmi, listede yer alamadı.

Süleyman Astsubay ile Koreli küçük kızın hikayesi

Kore Savaşı'nda görevli Süleyman Dilbirliği ile ailesini savaşta kaybetmiş 5 yaşındaki Koreli küçük kızın hikayesinin anlatıldığı film gerçek hikayeden sinemaya uyarlandı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti

Filmde kısa bir sahnede kendisinin de göründüğü Süleyman Dilbirliği, daha önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Film için Türkiye'ye gelen manevi kızı Eunja Kim de hastanede kendisini ziyaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dilbirliği 91 yaşındaydı.

Fatih Akın'ın filmi Almanya için yarışacak

Yabancı Dilde En İyi Film dalında 9 film yarışacak. Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın "In the Fade" filmi jürinin onayından geçti. Film, Almanya’yı temsil edecek.

Diğer dallardaki adaylar 23 Ocak'ta belli olacak. Oscar ödülleri, 4 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.

Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ına aday gösterilen filmler şöyle:

- "A Fantastic Woman", Sebastian Lelio (Şili)

- "In the Fade", Fatih Akın (Almanya)

- "On Body and Soul", Ildiko Enyedi (Macaristan)

- "Foxtrot", Samuel Maoz (İsrail)

- "The Insult", Ziad Doueiri (Lübnan)

- "Loveless", Andrey Zvyagintsev' (Rusya)

- "Felicite", Alain Gomis (Senegal)

- "The Wound", John Trengove (Güney Afrika)

- "The Square" , Ruben Östlund (İsveç)

AA