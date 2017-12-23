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Buradasınız : » » 'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, İsveç ve Norveç'te seyirciyle buluştu.

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Ayla filmi İsveç ve Norveçteki sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Tumbascenen Sineması'nda gösterime giren film, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Filmi İsveç ve Norveç’teki seyirciyle buluşturan Turkisk Film Şirketi Müdürü Erhan Özay, yaptığı açıklamada, filme gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Filmin başkent Stockholm ile Göteborg ve Malmö şehirlerinde, Norveç'te de başkent Oslo'nun yanı sıra Drammen, Stavanger, Bergen kentlerinde gösterime sunduklarını dile getiren Özay, gösterime İsveç'te bulunan Kore derneklerini de davet ettiklerini kaydetti.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait, gerçek hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında bulduğu 5 yaşındaki kimsesiz bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adı verilen bu çocuğun hikayesini konu alıyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: 'Ayla' filmi, İsveç, Norveç
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