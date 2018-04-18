  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Arkadaşım Ben Geldim" oyunu çocukların ayağına gidiyor

"Arkadaşım Ben Geldim" oyunu çocukların ayağına gidiyor

Sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ve Zafer Kara, köy okullarına giderek çocukları "Arkadaşım Ben Geldim" adlı oyunlarıyla tanıştırıyor.

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&quot;Arkadaşım Ben Geldim&quot; oyunu çocukların ayağına gidiyor

Muğla'da sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ve Zafer Kara tarafından sahnelenen "Arkadaşım Ben Geldim" oyunu köy okullarında çocuklarla buluşuyor.

Tiyatronun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında okullarda gösterimine izin verildi.

Oyunda öğrencilere teknoloji bağımlılığından uzak tutulması mesajı veriliyor.

Öğrenciler, Menteşe ilçesi Akkaya İlkokulu'nda sahnelenen oyunu ilgiyle izledi.

Oyuncu Gülnihal Demir, köylerdeki ilkokul öğrencilerinin tiyatroyla tanıştırıldığını söyledi:

"Bizim buradaki amacımız köylerdeki çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırarak onları teknoloji bağımlığından uzak tutmak. Geleceği kurgulayan iyi bir nesil yetiştirmek için çaba harcıyoruz."

Kaynak: AA 

Etiketler: tiyatro, Muğla, Arkadaşım Ben Geldim
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