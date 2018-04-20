Antalya'daki Hint düğünü 3 gün 3 gece sürdü

Hindistan'ın zenginlerinden pırlanta tüccarı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti.

100 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, 40 şarkıcı ve çok sayıda dans grubunun sahneye çıktığı, 20 ülkeden bin davetlinin katıldığı masalı andıran düğün 3 gün 3 gece sürdü.

Antalya Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen renkli düğün, 3'üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi.

Maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin edilen düğün için Hindistan'dan 6 konteyner dekorasyon, ses ve ışık malzemesi getirildi.

Yurt dışından getirilen aşçılar Hint mutfağının yanı sıra Meksika, Avrupa, Japon ve Kore mutfaklarından yemekler sundu. Aşçı ekibinin yanı sıra 200 kişilik teknik ve dekorasyon ekibi de Hindistan'dan geldi.

Düğüne 20 farklı ülkeden yaklaşık bin kişi katıldı. Davetlilerin çoğu Hindistan'ın geleneksel düğün kıyafetlerini giydi.

Barat töreni

İlk 2 gün yapılan kına gecesi ve diğer seremonilerin ardından düğün, barat töreni ve otel bahçesinde yapılan büyük eğlence ile sona erdi.

Hint geleneklerine göre düğünün en önemli seremonilerinden biri sayılan, erkek tarafının kız tarafına danslı yürüyüşünden oluşan "barat töreni", gelin alma yolu için otelin sahil boyuna kırmızı halı ve ışıklı taklar yerleştirildi.

Gelin almaya gidilen danslı yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü.

İtalya, Dubai ve Avrupa ülkeleri tercih ediliyor

Düğünün organizasyonunu yapan turizm şirketinin sahibi Bünyat Özpak, Hindistan'da düğün geleneklerine büyük önem verildiğini ve 3-4 gün süren düğünlere ciddi miktarda para harcandığını söyledi:

"Düğünde eğlenmeyi çok seviyorlar. Az uyku, genelde yeme, içme ve eğlence ile geçiriyorlar bu 3-4 günü. Düğün geleneklerine çok önem veren bir millet. Dolayısıyla düğün için tüm ekonomik güçlerini kullanıyorlar. Şu anda Hindistan düğün pazarında en büyük payı Tayland alıyor. Bu ülkeyi İtalya, Dubai ve çeşitli Avrupa ülkeleri takip ediyor."

Kaynak: AA