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Buradasınız : » » Ankara Valiliği'nden LGBT etkinliklerine yasaklama

Ankara Valiliği'nden LGBT etkinliklerine yasaklama

Ankara Valiliği, 18 Kasım'dan itibaren süresiz olarak LGBTT ve LGBTİ gibi örgütlerin sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu.

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Ankara Valiliğinden LGBT etkinliklerine yasaklama

Ankara Valiliği, LGBT örgütlerinin etkinliklerini süresiz olarak yasakladı.

LGBT adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği yönünde bilgiler elde edildiği belirtilerek yasaklandı.

Valilik açıklaması şöyle:

"Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir."

Valilik bu kapsamda 18 Kasım itibariyle süresiz olarak bu örgütlerin etkinliklerini yasaklandı.

Yasaklama kararına gerekçe olan ilgili kanun maddeleri de açıklamada yer aldı.

Kaynak: TRT Haber  

Etiketler: LGBT örgütleri, Ankara Valiliği
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