  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

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Ajda Pekkan: Cumhurbaşkanımız her zaman mağdurun yanında

Şarkıcı Ajda Pekkan, "Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider." dedi.

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Ajda Pekkan: Cumhurbaşkanımız her zaman mağdurun yanında

Şarkıcı Ajda Pekkan, Sabah gazetesinin Günaydın ekine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katılan bir isimsiniz. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğundan daha önemlisi bence nasıl bir insan olduğu. Çünkü ben politik değerlendirme yapacak biri değilim. Bulunduğum konumun da, benden beklenenin de bu olduğunu düşünmüyorum. Ben insanım ve herkesten benimle insani ilişkiler kurmasını beklerim."

"Son derece mütevazi bir insan"

"Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum." diyen Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı son derece mütevazı ve samimi bir insan olarak gördüğünü söyledi. 

"Haksızlıklara karşı en yüksek sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarıyor"

İnsani yardım söz konusu olduğunda Türkiye diğer ülkelere göre açık ara önde. Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli mülteciler ve insani yardımlar konusunda ne kadar hassas olduğuna da değindi.

Dünyadaki haksızlıklara karşı en yüksek sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığını vurgulayan Pekkan, Erdoğan'ın her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider olduğunu sözlerine ekledi. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Ajda Pekkan
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