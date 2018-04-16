11 yaşındaki Rana Kuru resim sergisi açtı

Alanya Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Rana Kuru, ilk kişisel resim sergisini Alanya Kültür Merkezi'nde açtı. 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide 40 resim var.

Rana'nın annesi Şule Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok geç konuşmaya başladığını ve bu durumun da onu agresif ve hırçın yaptığını söyledi. Kızının gittiği özel bir kreşte agresifliğinden dolayı atıldığını dile getiren Şule Kuru, "O zaman bana kızımı psikoloğa götürmem söylendi. Benim ilk yaptığım iş ise ona boya kalemleri almak oldu" dedi.

Agresifliğini resimle attı

Bir süre sonra Rana'nın güzel resimler çizmeye başladığını fark ettiklerini anlatan anne Şule Kuru, şunları söyledi:

"Gittikçe sinirliliği, agresifliği geçmeye başladı. Sakinleşti. Hatta övgüler almaya başlayınca kendine olan güveni gelmeye başladı. O günden bu yana kalemi de elinden bırakmadı. Okul hayatında çeşitli yarışlara katıldı ve başarılar aldı. Resim yapmak çocukları gerçekten mutlu ediyor. Farklı bir dünyaları oluyor. Kendilerine güveni geliyor. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız teknolojik aletlerden uzak tutabilirsiniz."

"Resim çizerken çoğu zaman uyuyakalıyorum"

Küçük Rana ise resim çizmeyi sevdiğini belirterek, "Ben resim çizince içine dalıyorum, içimden bırakmak gelmiyor. Resim çizerken çoğu zaman uyuya kaldığımı biliyorum. 5 saat durmadan resim çiziyorum. Resim yaparken kendime tarz seçmiyorum. Her tarzdan resim yapıyorum. Daha çok portre ve manzara çiziyorum. Sulu, yağlı ve kuru boyanın yanı sıra kara kalem de çiziyorum. Mesela Bob Rose'un manzara çizimlerini seviyorum. Bir de eğitim aldığım öğretmenlerimi örnek alıyorum" dedi.

Gelecekte ne olacağına yönelik karar veremediğini belirten Rana Kuru, mimar veya ressam olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA