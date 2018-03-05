Zeytin Dalı Harekatı'nın kadın kahramanları Afrin nöbetinde

TSK'nın ÖSO'nun desteğiyle 20 Ocak'ta Suriye’nin kuzeybatısında, Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonlarla Türkiye sınırına yakın noktadaki çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi.

Savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerini vurmaya devam ederken, TSK ve ÖSO Afrin kırsalında terör unsurlarının bulunduğu bölgelerdeki operasyonlarını sürdürüyor.

Harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor.

Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'na da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor.

Kritik görevler harekatta en önde yer alan kadın subaylar tarafından yerine getiriliyor ve personel hiç kesilmeyecek bir ateş gücüyle harekata devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber