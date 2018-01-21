'Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün: Kara harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın bugünkü bölümünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

Kara harekatı başladı

İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kara harekatının başladığını, Türk askerinin bugün 11.05'te Afrin'e geçtiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı 4 safhada gerçekleştirilecek. 30 kilometrelik güvenli alan oluşturulacak.. Şu ana kadar yaralımız yok. Operasyon başlayana kadar 700 taciz ateşinde bulunuldu. Afrin'de 8-10 bin civarında terörist olduğunu sayıyoruz. DEAŞ'a Rakka'da yol verildi Afrin'e kaçtılar, operasyon onlara da yapılıyor." dedi.

TSK kara unsurları Afrin içinde ilerliyor

TSK, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdi.

Sahadaki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.

153 hedef ateş altına alındı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında şu ana kadar PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerince kullanılan 153 hedefin ateş altına alındığı ve "Zeytin Dalı Harekatı"nın planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu ve benzeri 153 hedef ateş altına alınmış olup Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.

TSK Pilotu, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin’de mühimmat deposu olarak kullanılan tüneli tam isabetle vurarak imha etti. İşte o görüntüler. #AfrinOperasyonu #ZeytinDalıHarekatı https://t.co/H0bFBxrnmZ pic.twitter.com/SZHZeOre30 — TRT HABER (@trthaber) 21 Ocak 2018

Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

ÖSO Afrin'de karadan kapsamlı operasyonlara başladı



Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

Sınır birliklerine takviye

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor. #ZeytinDalıHarekatı pic.twitter.com/YtGm85JStN — TRT HABER (@trthaber) 21 Ocak 2018

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

Bu arada askeri araçların geçtiği güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Askerler ise korna çalıp, el sallayarak karşılık verdi.

Gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı



Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

Bölge ülkelerine 'Zeytin Dalı Harekatı' bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/YPG hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/YPG 'ye devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/YPG , Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA