Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970'e yükseldi

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 18. gününde TSK son bilgileri paylaştı.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRT Haber
Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 oldu.
Afrin'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 18. gününde TSK son bilgileri paylaştı.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRT Haber