Antalya'da hortum felaketinin yol açtığı zarara ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yaklaşık bin 800 dönüm tarım alanı ve yerleşim yerleri adeta harabeye döndü.

Afet bölgesine giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba önce hastanede yaralıları ziyaret etti daha sonra da zarar gören tarım alanlarını havadan inceledi.

Bakan Fakıbaba, "Devletimiz büyüktür, ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Zararın giderilmesi adına ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Serası zarar gören, ama sigorta kapsamına giremeyen üreticilerin durumuyla ilgili de konuşan Fakıbaba, "Sigorta kapsamına girmeyenlerin durumunu Cumhurbaşkanına ileteceğim." açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde temaslarını sürdüren Fakıbaba, "5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı"nın açılış törenine de katıldı.

Fakıbaba, Antalya'daki afet haberini uçakta aldıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Afette herhangi bir can kaybı olmamasına sevindiklerini belirten Fakıbaba, "Cana gelmesin, mala gelsin. Mala gelen her şeyi biz hükümetimiz olarak telafi edeceğiz. Bu zamana kadar ettik, bundan sonra da bu yaraları hep beraber saracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. TARSIM ile ilgili haklı eleştiriler var. Mülkiyet problemleri var. İnsanlar sigortalı olmak istiyor. Biz diyoruz ki 'Hayır siz sigortalı olamazsınız.' Bu doğru bir olay değil. İnşallah bu konuda en kısa zamanda çalışmalar yapacağız, bunu düzeltmenin yollarına bakacağız. Bunun için en kısa zamanda sonuç alacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Fakıbaba, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna işaret ederek, "(Efendim ithalat var.) Her ülke ithalat yapıyor, Hollanda yapmıyor mu? Hollanda'nın yaptığı ithalata bakın ama katma değerini yükseltiyor ve tekrar ihraç ediyor. Türkiye de artık o noktaya gelmiştir. Fideciliğiyle yerli tohumculuğuyla meyvesiyle sebzesiyle önemli noktaya gelmiştir." dedi.

Antalya'nın ihracatında 2016'da sadece 30 milyon lira eksilme olduğunu dile getiren Fakıbaba, tarım ve gıdanın dünyanın en önemli varlığı olduğunu söyledi.

Rusya'ya domates ihracatı

"Rusya'da domates yine gündemdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin bu konuda görüştü. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde çok iyi gelişmelerin olduğunu ve büyük müjdeli haberler verileceğini buradan Antalyalı hemşehrilerime bildirmek istiyorum." diyen Fakıbaba, fuarların önemine değindi.

Kaynak: AA