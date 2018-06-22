Yurt dışında 24 Haziran seçimlerine rekor katılım

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında kullanılan oyların 1 milyon 358 bininin toplam 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, 140 binin ise gümrük kapılarında kullanıldığını belirtti.

YTB Başkanı Eren, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların dış temsilciliklerdeki oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından süreci değerlendirdi.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma sürecini bizzat yerinde gözlemlediklerini belirten Eren, "Vatandaşlarımız büyük bir bilinç ve coşku ile geldikleri sandıklara milli iradelerini ve bağlılıklarını yansıtarak anavatanlarına adeta bir bayram hediyesi sundular. Önümüzdeki seçimler için en yüksek oy kullanma oranı yüzde 58 ile Belçika'da ve yüzde 57 ile İsviçre’de gözlenmiştir." dedi.

Seçimler için 1 milyon 498 bin seçmenin yurt dışında oy kullandığını belirten Eren, "Katılım oranı olarak baktığımızda ise yüzde 49,20’ye ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık olarak ifade etmek gerekirse bu oyların 1 milyon 358 bini toplam 60 ülkedeki 123 temsilcilikte; 140 bini ise gümrük kapılarında kullanılmıştır." diye konuştu.

Oy verme işleminin 34 gümrük kapısında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar süreceğini hatırlatan Eren, "İnanıyorum ki bu sayı 1,5 milyonun üzerine çıkacak, katılım oranı da yüzde 50’yi aşacaktır." ifadesini kullandı.

Eren, anavatanlarındaki seçimler için oy kullanmış 1,5 milyona yakın seçmeniyle Türk diasporasının diğer ülkelerin diasporalarına göre anavatanına daha bağlı ve daha bilinçli olduğuna dikkati çekti.

"Seçimlere katılım, Türk diasporasının gücünü gösteriyor"

Yurt dışındaki vatandaşların, anavatanlarındaki seçimlere gösterdiği ilgi ile ev sahibi ülkeye demokratik olgunluklarını gösterdiğini söyleyen Eren, bu ilginin, yaşadıkları ülkelerdeki hak ve çıkarlarını savunmalarında, demokratik amaçlarını sivil toplum örgütleri vasıtasıyla ifade etme kapasitelerinin artmasında onların elini güçlendiren bir unsur olduğunu vurguladı.

Eren, böylece anavatanlarına bağlılıklarını seçimler marifetiyle gösteren Türk diasporasının çeşitli taleplerinin yaşadıkları ülkelerin makamları nezdinde daha fazla dikkate alınacağının, Türkiye’nin bu makamlarla yaptığı diplomatik görüşmelerde de bu durumun güçlü etkilerinin hissedileceğinin altını çizdi.

Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesinin Türkiye için de esaslı bir veri niteliğinde olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:

"Türkiye’de işbaşına gelen bütün hükümetler bu verilere bakarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de politikalar oluşturmak, hizmet ve faaliyetlerinde yurt dışındaki diasporamızı da dikkate almak yükümlülüğünü üstlenmektedirler. Bu durum, ülkemizin uluslararası vizyonuna katkı sağlayacağı gibi vatandaşlarımızın çeşitli talep ve sorunlarına da yeni çözüm mekanizmaları getirilmesi açısından faydalıdır."

Yurt dışındaki vatandaşlara 2012 yılında yapılan bir düzenlemeyle Türkiye seçimleri için oylarını bulundukları ülkelerde kullanabilme kolaylığı sağlandığını hatırlatan Eren, daha önce yalnızca gümrük kapılarında oy kullanabilen vatandaşların şimdi hem gümrük kapılarında hem de rahatça ulaşabilecekleri dış temsilciliklerde oylarını kullanabildiğini vurguladı.

"Hukuki düzenlemeler sandığa olumlu yansıdı"

Zorunlu randevu sisteminin kaldırılmasının ve vatandaşlara istedikleri yerde oy kullanabilme imkanının getirilmesinin olumlu yansımalarına dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki seçmenlerimiz, ilk defa 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yerinde oy kullanmışlardır. Bir sonraki yıl, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 56 bin oy kullanan vatandaşlarımız, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 300 bin oy rakamına ulaşmışlardır. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasında kullandıkları oyları daha da artırmak suretiyle 1 milyon 400 bin oy kullanan vatandaşlarımız, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise şimdiye kadarki 1 milyon 498 bin oyla kendi rekorlarını kırmışlardır."

Oy kullanma sayılarında yıldan yıla gözlenen bu artışın önemli bir başarı olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki seçimler için en yüksek oy kullanma oranı yüzde 58 ile Belçika'da ve yüzde 57 ile İsviçre’de gözlenmiştir. Türk diasporasının en çok mensubunun bulunduğu Almanya ve Fransa’da yüzde 50 gibi yüksek katılım oranları meydana gelmiştir. Hollanda ve Avusturya gibi Türk vatandaşlarının bulunduğu diğer ülkelerde de katılım oranları yüzde 50’yi aşmıştır. Birleşik Krallık’ta yüzde 48 katılım oranı olurken, ABD’de bu oran yüzde 35 seviyesindedir."

YTB'nin, 24 Haziran seçimlerinin kampanya ve bilgi koordinasyonunu yürüttüğünü belirten Eren, "secim.ytb.gov.tr" adresinde yer alan güncel haber ve duyurularla vatandaşların sorularına yanıt bulabildiğini vurguladı.

"Türkiye İçin Oy Ver” sloganı kullanılarak hazırlanan afiş ve broşürlere, havaalanlarında ve gümrük kapılarında yürütülen çalışmalara ve kurulan iletişim ofislerine dikkati çeken Eren, ayrıca sosyal medya kampanyaları, TV ve gazete ilanları ile yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlere ilgisini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Proje ve programlarla Türkiye’nin gücünü ve desteğini yurt dışında yaşayan vatandaşlara hissettirmenin YTB'nin en önemli görevlerinden olduğunu kaydeden Eren, "YTB olarak, Cumhurbaşkanımızın 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' sözünü kendimize şiar edinip, vatandaşlarımızın dertleriyle hemhal olan, sorunlarına çözüm üreten, hasılı Türk diasporasına yön veren bir kurum olarak azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara, anavatanları Türkiye’nin siyasi geleceğine yaptıkları katkı ve gösterdikleri ilgiden dolayı YTB adına teşekkür ederek, "Türkiye ve YTB tüm gücüyle ve imkanlarıyla her daim sizin yanınızda olacaktır." dedi.

Kaynak: AA