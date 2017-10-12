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Buradasınız : » » 'Yunanistan'a yolcu feribotları çalışmaya devam edecek'

'Yunanistan'a yolcu feribotları çalışmaya devam edecek'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiyotis Kouroumplis ile başkent Atina'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Yunanistana yolcu feribotları çalışmaya devam edecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiyotis Kouroumplis ile başkent Atina'da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müzakerenin olumlu geçtiğini ifade eden Arslan, "İki konu var. Biri, yolcu feribotlarının bugünden itibaren çalışıp çalışmamasıydı. İki taraf olarak dedik ki, 'bunlar insanımız için önemli. İki ülkenin ticareti turizmi ve ekonomisi için önemli. Bu süreci devam ettirelim.' Bugünden sonra da yolcu feribotları çalışmaya devam edecekler. Yasak uygulanmayacak." diye konuştu.

24 metrenin altındaki ticari yatların Yunan adalarına çıkışına ilişkin 25 Eylül'den itibaren konan yasağın devam edeceğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ahşap teknelerimizin yine turizm amaçlı taşımalarına gelince de teknik heyetlerimiz, hemen önümüzdeki hafta Türkiye’de bir araya gelecekler. Bununla ilgili de hemen altyapı çalışmalarımızı yapacağız. Amacımız, onunla ilgili de problemi ortadan kaldırmak. Onu da devam ettirmek istiyoruz. Ancak onunla ilgili teknik ekipler gerekli çalışmayı yapacaklar. Mevzuat olarak prosedürü uygun hale getirecekler. Biz de iki bakan olarak bu konuyu çözmüş olacağız."

"Yine de Türkiye 'Beyaz Bayrak' ülkesi olmayı kaybetme riskini alamayacak"

Ahmet Arslan, iki ülkenin ticareti, ekonomisi ve turizmi açısından seferlerin önemli olduğunu vurgulayarak, yine de Türkiye'nin "Beyaz Bayrak" ülkesi olmayı kaybetme riskini alamayacağını söyledi.

Arslan, "Elbette ki iki ülke ilişkileri çok önemli, ticareti, ekonomisi önemli. Ancak Beyaz Bayrak sadece Türkiye ve Yunanistan arasında uygulanan bir mevzuat değil. Bütün dünyadaki teknelerimizin muhatap olacakları muamelenin belirleyicisi olan bir prestij göstergesi. Beyaz Bayrak ülkesiyken, en üst seviyede muamele görüyorken, riske etme şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Yunanistan tarafından tutulan teknelere ilişkin itiraz süreçlerinin devam ettiğini belirten Arslan, "Değerli bakanımızın, geçmiş uygulamaları da, bugünkü uygulamaları da iyi niyetini ortaya koyuyor. Zaten Paris Memorandumu kapsamında tutuklama listesine girdikten sonra itiraz mekanizmaları çalışabiliyor. O itiraz mekanizmaları işliyor. Tekrar incelenecek zaten. Yunanistan tarafından da iyi niyetli bir yaklaşım var." şeklinde konuştu.

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yunanistan'a yolcu feribotları
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