YSK Başkanı Güven'den '100 bin imza' açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik açıklamada bulunan Güven, bir gazetecinin, "Bazı adayların, '100 bin imza toplarız ama YSK'nın alt yapısı yeterli mi?' şeklinde bir endişesi var. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimize saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız."

Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanları olacağını belirten Güven, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe seçim kurullarımız olacak. Yığılma, teveccüh fazla olursa da olabilir, doğal bir şey. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna da yurt dışı seçmenler gelip imza verecekler." dedi.

Sadi Güven, YSK'nin personel sıkıntısı bulunmadığını vurgulayarak, bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdiğini, herkesin yeteri kadar eleman alabileceğini söyledi.

Kaynak: AA