  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.141
    EURO 5.114
  • BIST 109357.44
    ALTIN 179.311
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » YPG/PKK'nın zulmü bir kez daha gözler önüne serildi

YPG/PKK'nın zulmü bir kez daha gözler önüne serildi

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı patlayıcıları temizliyor.

Bu çalışmalar sırasında terör örgütü YPG/PKK’nın acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Terör örgütünün kendilerine destek vermeyenleri cezalandırmak için halkın kullandığı köy yollarına, bahçelere hatta evlere bile patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirlendi.

Mehmetçik halkın sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Harekat kapsamında terörden kurtarılan Afrin’in Cinderes beldesinde Mehmetçik, bir yandan halkın güvenliği için mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ederken, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyor.

Cindereslilerin gıda ve ekmek ihtiyacını karşılayan Mehmetçik, bölge halkının sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

Afrin için gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak

Öte yandan, Hatay’dan Afrin’e gönderilecek insani yardım ve altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak  için planlanan gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak.  Kapının, Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, ypg pkk, OSÖ, mehmetçik, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER