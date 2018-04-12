YPG/PKK'nın zulmü bir kez daha gözler önüne serildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı patlayıcıları temizliyor.

Bu çalışmalar sırasında terör örgütü YPG/PKK’nın acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Terör örgütünün kendilerine destek vermeyenleri cezalandırmak için halkın kullandığı köy yollarına, bahçelere hatta evlere bile patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirlendi.

Mehmetçik halkın sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Harekat kapsamında terörden kurtarılan Afrin’in Cinderes beldesinde Mehmetçik, bir yandan halkın güvenliği için mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ederken, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyor.

Cindereslilerin gıda ve ekmek ihtiyacını karşılayan Mehmetçik, bölge halkının sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

Afrin için gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak

Öte yandan, Hatay’dan Afrin’e gönderilecek insani yardım ve altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak için planlanan gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak. Kapının, Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

Kaynak: AA