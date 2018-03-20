YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı

Afrin’de büyük bozguna uğratılan ve arkalarına bakmadan şehirden kaçan terör örgütü YPG/PKK, bölge halkını savunma adı altında yaptığı tahribatla, sivillere ait pek çok bina ve dükkanının duvarını yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Deliklerin çoğunu kullanamadan kaçtılar

Öte yandan teröristler, yapılara büyük maddi hasar vermelerine karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında meskun mahal savaşına girmeye cesaret edemediği için bu deliklerin çoğunu kullanamadan kaçtı.

Çok sayıda aracı yaktılar

Teröristler kent merkezini terk ederken toplu taşıma, çöp toplama ve yol yapımında kullanılan araçları da yaktı. Çok sayıda aracın bir arada yakılarak tahrip edildiği park yerinde, mazot artıklarının yanmaya devam ettiği görüldü.

ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, teröristlerin sözde belediye meclisine ait araçları ve bazı dükkanları kaçmadan önce yaktığını söyledi.

TSK'nın Afrin merkezine girmeden önce İHA'larla kaydettiği görüntüler de, örgütün birçok araç, bina ve dükkanı yaktığını kanıtladı.

Binalar çöktü, siviller hayatını kaybetti

Terör örgütünün Afrin merkezinden çekilirken bombayla tuzakladığı yapılarda meydana gelen patlama sonucu da bazı binalar çöktü ve içlerindeki siviller hayatını kaybetti.

Gerek kent merkezi gerek beldelerde, örgütün mayın ve el yapımı patlayıcılarla çok sayıda tuzaklama yaptığı biliniyor.

Binalardaki tuzaklamalar, evlerine dönmek isteyen siviller için de büyük endişe kaynağı oluşturuyor.

Ayrıca şehir merkezinin çevresinde, teröristler tarafından kilometrelerce uzunlukta kazılmış hendekler ve toprak yığınlarından oluşturulmuş setler var.

Kaynak: AA