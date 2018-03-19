YPG/PKK, sivilleri 3 gün susuz ve yemeksiz bırakmış

Kurtarılan kent merkezinde TSK ve ÖSO birliklerini zafer işaretleri yaparak karşılayan Afrinli siviller, terör örgütlerinin baskısı altında yaşadıklarını anlattı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede kalmaya mahkum ettiği sivillerden Ebu Ahmet, terör örgütünün sivillerin çıkışına izin vermediğini söyledi.

"Sivil kalkan olarak kullanmak istediler"

Ebu Ahmet, "PKK, etrafımızı mayınlayarak bizi sivil kalkan olarak kullanmak istedi, 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı" dedi.

Bir Suriyeli olarak ÖSO'yu beklediğini ifade eden Ebu Ahmet, "Yabancıları değil, ÖSO'daki kardeşlerimizi bekliyorduk. YPG/PKK bizim çocuklarımız değil, diğer devletlerin yönettiği bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

"TSK ve ÖSO sayesinde artık eziyet görmeyeceğiz"

Bir diğer Afrinli Ebu Mazen de, ailesiyle şehir merkezinden çıkmak üzereyken YPG/PKK'nın mayınladığı bir binanın patlaması sonucu kolundan yaralandığını anlattı. Ebu Mazen, "Neye uğradığımızı bilemedik. TSK ve ÖSO sayesinde artık eziyet ve zarar görmeyeceğiz. Sivillere sahip çıkmanızı istiyoruz" dedi.

ÖSO bileşenlerinden olan Kürt Şahinler grubunun komutanı Nebih Musa Taha, bölgeyi terör örgütünden temizlediklerini, operasyon sürecinde PKK saflarında büyük kayıplar olduğunu aktardı.

ÖSO'nun Kürt komutanından sivillere zararları karşılama sözü

Kürt Şahinleri Birliği komutanı olarak, operasyon sırasında zarar gördüğünü iddia eden sivillerin zararını karşılamaya hazır olduğunu kaydeden Taha, "Kimin evi, aracı, mal varlığı zarar gördüyse yardım etmeye ve tazminat vermeye hazırım" dedi.

Taha, "Afrin’de kalan Kürt kardeşlerimden, terör örgütüyle ilişkisi olmayan diğer akrabalarına geri dönme çağrısı yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA