YPG/PKK Afrin'de kaos yaratmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşılıyor. Afrin çevrelendi, teröristler köşeye sıkıştı.
- TSK, teröristlerin yalanını böyle ortaya çıkardı
- YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de araçları yaktı
- Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısı kesildi
Harekatta yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.
Terör örgütü YPG/PKK canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin ilçe merkezinden çıkmasına izin vermiyor.
- YPG/PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar kadın ve çocukları öldürdü
- Afrin'de teröristler her yere patlayıcı tuzaklamış
- TSK'dan Afrin halkına havadan bildiri
- Afrin halkı teröristlerin barikatını kazma-küreklerle yıktı
Kara propaganda deşifre oldu
Çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristler, TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak ve kara propaganda yapmak amacıyla her türlü yola başvuruyor.
Teröristlerin Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, İHA'lar tarafından görüntülendi.
YPG/PKK'lıların TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, İHA'lar tarafından görüntülendi. pic.twitter.com/N02sgcKi5P— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mart 2018
Teröristler Afrin sokaklarını ateşe veriyor
Görüntülerde, çok sayıda teröristin kentin birçok noktasında yaktığı bina, tesis ve araçlar yer aldı.
- TSK, sivillerin Afrin'den çıkmasını engelleyen iş makinesini vurdu
- Afrin'de teröristlerin sivilleri katlettiği tuzaklama anları görüntülendi
- Teröristler masum insanları hücrede tutarak cezalandırmış
- YPG/PKK sivillerin önünü hendek kazarak kesmek istedi
Teröristlerin, "bunların TSK tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin uluslararası kamuoyunda algı yaratmak" amacıyla tanker, kamyon ve otomobilleri ateşe vermesinin ardından oluşan alevler ve duman bulutu görüntülere yansıdı.
Kaynak: TRT Haber, AA