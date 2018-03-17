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Buradasınız : » » YPG/PKK Afrin'de kaos yaratmaya çalışıyor

YPG/PKK Afrin'de kaos yaratmaya çalışıyor

YPG/PKK'lıların TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anları İHA'lar görüntüledi.

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YPG/PKK Afrinde kaos yaratmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşılıyor. Afrin çevrelendi, teröristler köşeye sıkıştı.

Harekatta yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

Terör örgütü YPG/PKK canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin ilçe merkezinden çıkmasına izin vermiyor.

Kara propaganda deşifre oldu

Çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristler, TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak ve kara propaganda yapmak amacıyla her türlü yola başvuruyor.

Teröristlerin Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, İHA'lar tarafından görüntülendi.

Teröristler Afrin sokaklarını ateşe veriyor

Görüntülerde, çok sayıda teröristin kentin birçok noktasında yaktığı bina, tesis ve araçlar yer aldı.

Teröristlerin, "bunların TSK tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin uluslararası kamuoyunda algı yaratmak" amacıyla tanker, kamyon ve otomobilleri ateşe vermesinin ardından oluşan alevler ve duman bulutu görüntülere yansıdı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: zeytin dalı, tsk, afrin
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