  • 28 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.967
    EURO 4.714
  • BIST 102068.03
    ALTIN 165.163
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yılın son MGK'sında 2017 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak.

Öne çıkan gündem başlığı Suriye’deki gelişmeler olacak.

Soçi Zirvesi ışığında Suriye’deki gelişmeler, olası Afrin harekatı ve ABD'nin terör örgütü PYD'ye yönelik tutumu ve gelecek döneme etkileri toplantıda ele alınacak. 

Irak güçlerinin DEAŞ’ın bulunduğu yerlerde kontrolü ele geçirmesi ve sınır güvenliği de MGK gündeminde...

MGK’da bir başka başlık ise NATO ile ilişkiler.

Son olarak NATO tatbikatındaki skandal, bunun yansımaları ve bundan sonra yapılacaklar masada olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: milli güvenlik kurulu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER