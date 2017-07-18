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Buradasınız : » » Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü etkinliklerine katılacak

Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü etkinliklerine katılacak

KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla çok sayıda etkinlik ve tören düzenlenecek. Törenlere Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda konuk ka

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Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümü etkinliklerine katılacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974'teki harekatın yıl dönümü olan "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda konuk katılacak.

Kutlamalar sırasında Hava Sporları Federasyonu ve Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu eğitim uçakları uçuş yapacak. Futbol Tenisi Federasyonu da kutlamalar çerçevesinde Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda 20 Temmuz Barış Kupası etkinliği düzenleyecek. Atletizm Federasyonu, Yavuz Çıkarma Plajı-Girne Atatürk Anıtı Limanı arasında 8 kilometre "Yol Maratonu" etkinliği gerçekleştirecek.

Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ziyarete açılacak

Kutlamalar çerçevesinde adayı ziyaret eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri, perşembe günü 09.30-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Gaziantep Fırkateyni Girne açıklarında, TCG Burakreis Denizaltısı ile TCG Bora Hücumbotu Girne Turizm Limanı’nda ziyaret edilebilecek.

Türk Yıldızları

Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk Gösteri Ekibi ile Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, yarın saat 18.00’den itibaren Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi yapacak. Türk Yıldızları’nın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, konser verecek.

Bu yıl 8'inci kez düzenlenecek "Şafak Nöbeti", Yavuz Çıkarma Plajı'nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece düzenlenecek. Etkinlikte sanatçı Rafet El Roman sahne alacak.

Nöbette, 41 yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı'na ayak basan 50. Alay'ın sahilde sancaklarını açarak mücahitlerle buluşması canlandırılacak. Bu yıl da geleneksel meşale yürüyüşüyle devam edecek Şafak Nöbeti , şafak vakti havai fişek gösterisinin yapılması, dualar edildikten sonra da sabah ezanının okunması ile sona erecek.

Etiketler: kıbrıs barış harekatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Başbakan Binali Yıldırım, Türk Yıldızları
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