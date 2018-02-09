Yerel seçimlerde pusulalar tek zarfta toplanacak

AK Parti-MHP seçim ittifakı komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. 2019'da yapılacak yerel seçimler için merak edilen soruların yanıtları netlik kazanıyor.

Yerel seçimlerle ilgili mutabakata varılan ayrıntıları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal anlattı.

Yerel seçimlerin tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacağını açıklayan Ünal, "Hem belediye başkanı ve hem belediye meclisi ve diğer unsurların tek bir zarfta, dolayısıyla tek zarfta toplanmasıdır maksadımız." dedi.

Ünal, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için de seçilme yaşının 18'e indirileceğini de söyledi.

Ünal, seçimlerden bir yıl önce düzenlenmesi gerekli olan yasalarla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve Meclis'e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemenin gönderileceğini de anlattı.

Milletvekili genel seçimleri ile ilgili detaylar da masada. İki parti, seçim barajının da yüzde 10'da kalması konusunda uzlaştı.

Mahir Ünal, "Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu. Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan kurumsal kimliğini, marka değerini korumak. Hem aldıkları oy oranını korumak, hem de alacakları milletvekili sayısını gerçekleştirecek şekilde seçim pusulasına ilişkin çalışmamız da devam ediyor." diye konuştu.

Bugüne kadar 6 toplantı yapan İttifak Komisyonun çalışmaları liderler tarafından da değerlendiriliyor.

Ünal "Her iki siyasi partinin komisyon başkanları da her toplantıdan sonra genel başkanlarını bilgilendiriyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber

