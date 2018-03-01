Yeni dünya düzeninde Afrika ile birlikte yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu kapsamında ilk durağı Cezayir'den sonra geldiği Moritanya'da mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüştü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından onuruna verilen yemeğe iştirak etti.

Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde Moritanya'ya gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal'e hareket etmeden önce Novakşot Havalimanı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Milyonlarca şairin ülkesi Moritanya'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Moritanya mahzaralar, medreseler diyarıdır. Moritanya aynı zamanda alimler ve hafızlar yurdudur. Moritanyalı kardeşlerimin neredeyse yarısının hafız-ı kur'an olduğunu öğrendim. Medeniyetimizin bu önemli geleneğini devam ettirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim. Ülkeyi ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun geç kalmış bir ziyaret olduğunu biliyorum. Biz Moritanya ile kazan kazan esasına dayalı bir birlikteliği oluşturacağız.

İki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı

Özelliklede Türk özel sektörünü yatırımlarını artırması için teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında Ekonomi bakanımız iş adamlarımız ile birlikte Moritanya'yı ziyaret etmiştir. Bugün de iş adamlarımız benimle birlikte geldiler ve Moritanya'da iş adamlarıyla ortak toplantılar yaptılar. Son dönemde balıkçılık alanında özellikle bir canlanma görüyoruz. Halen 40'ın üzerinde balıkçı gemimiz Moritanya'da faaliyet gösteriyor. Moritanya'nın madencilik alanında çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını biliyorum. Bizim de Türkiye olarak bu alanda ciddi tecrübelerimiz var. İnşallah bütün bunları Moritanyalı kardeşlerimizin de hizmetine sunmak isteriz. Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısını düzenleyeceğiz.

Bugün iki ülke arasında turizmden, tarıma, ekonomiden, madenciliğe farklı anlaşma ve protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar mevcut ilişkilerimize ayrı bir güç katacaktır. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği aşamanın bir diğer göstergesi Türk Hava Yolları'nın nuakşot seferleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahil ülkelerinin karşılaştıkları terör tehdidini en iyi anlayan ülkelerin başında Türkiye vardır. Sayın Cumhurbaşkanının girişimiyle oluşturulan G5 Sahil Ortak Gücü'ne 5 milyon dolar katkıda bulunacağımızı geçen hafta ilan ettik.https://t.co/ffcsKCIdO1 pic.twitter.com/MyI0e8BHIH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Şubat 2018

Moritanyalı kardeşlerimizin ülkemize ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Savunma sanayii alanında da tecrübemizi Moritanyalı kardeşlerimizle paylaşmayı özellikle arzuluyoruz. Türkiye bu alanda son yıllarda çok ciddi hamleler gerçekleştirmiştir. Sahil ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları terör tehdidini en iyi anlayan ülkelerin başında Türkiye vardır.

Sayın Cumhurbaşkanının girişimiyle oluşturulan G5 Ortak Sahil Gücüne 5 milyon dolar katkıda bulunacağımızı geçen hafta ilan ettik.

15 Temmuz gerçek dostlarımızın meydana çıktığı gecedir

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 FETÖ terör örgütünün alçak darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz bizler için aynı zamanda gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Sayın Cumhurbaşkanına ülkemize gösterdiği dayanışma dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Moritanya makamlarına FETÖ ile mücadelede bize verdikleri desteklere teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moritanya'daki FETÖ okulları Maarif Vakfımıza devredildi ve Moritanya'da hayırlı hizmetleri sunacağından hiç şüphem yok. TİKA vasıtasıyla da Moritanya için önemli olan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.https://t.co/ffcsKCIdO1 pic.twitter.com/pWvAnMELGp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Şubat 2018

Biz bir Maarif Vakfı oluşturduk ve bu vakıf şu anda görüştüğü ülkelerde o ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları ile ortak teşebbüsler oluşturuyor. Moritanya'daki FETÖ okulları Maarif vakfımıza devredildi vakfımızın Moritanya'da hayırlı hizmetleri Moritanya Milli Eğtiim Bakanlığı ile birlikte sunacağından hiç şüphem yok.

TİKA vasıtası ile de sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda Moritanya için önemli olan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar Türkiye bursları ile 135 gencimize ülkemizde üniversite imkanı sunduk. Aynı zamanda vakıflarımız, derneklerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız Moritanyalı öğrencilere sahip çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz.https://t.co/ffcsKCIdO1 pic.twitter.com/SSgW1qKD3q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Şubat 2018

Yeni dünya düzeninde Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

Şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm Moritanyalı kardeşlerime şu ifadelerimi seçerek, özellikle kullanıyorum; Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz.

ABD'nin Kudüs kararı bizleri bağlamaz

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle Kudüs konusu ile ilgili toplantı bunun en önemli adımıydı. Bildiğiniz gibi Kudüs bizler için çok çok önemli olduğu kadar aynı şekilde Hristiyan dünyası içinde önemli bir yerdir. ABD'nin Kudüs kararı bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz vardır; kendisi çalar kendisi oynar. Bunu Birleşmiş Milletler'de gördük netekim 128 ülke ABD'nin karşısında dik durdu. ABD ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile beraber oradan ancak çıkabildi. Kudüs konusundaki durduğmuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir bunu da zaten ilan ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan özel uçak "CAN" ile TSİ 01.20'de ayrıldı.

Batı Afrika turu kapsamında gezisinin ikinci ayağı Moritanya'daki temaslarını sonlandıran Erdoğan, gezisinin üçüncü ayağı Senegal'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Novakşot Havalimanı'ndan mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moritanya'dan ayrıldı.

7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Moritanya arasında şu anlaşmalar imzalandı:

"Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"

"Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Diasporaya Dair Konularda İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Maarif Vakfı ile Moritanya Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile "Yüksek Öğrenim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü"

Kaynak: TRT Haber