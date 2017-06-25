  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 3.932
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.842
Buradasınız : » » Vatan nöbetinde bayramlaşma

Vatan nöbetinde bayramlaşma

Bingöl'de yol güvenliği sağlayan güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vatan nöbetinde bayramlaşma

Bingöl'de yol güvenliği sağlayan güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ile gittiği Bingöl- Erzurum karayolunun Elmalı mevkisinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları ve aileleriyle bayramlaştı, beraberinde getirdiği tatlıyı ikram etti.

PKK'lı teröristlerle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları da çocuklarıyla bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen, güvenlik güçlerinin bayramda dahi vatan savunması için görev yaptığını söyledi.

Gece gündüz demeden görevleri başında olan güvenlik korucularının bayramını kutlamak için geldiğini vurgulayan Sözen, "Eğer biz bugün evlerimizde rahat uyuyabiliyorsak, bayramlaşabiliyorsak bu, kahraman güvenlik güçlerimizin nöbet tutmasından kaynaklanıyor. Biz de onları yalnız bırakmamak adına, onların çocuklarıyla bayramlarını kutlamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Korucusu Ali Kan (37) da nöbette olduğu için çocuklarının nöbet kulübesine gelerek bayramlaştığını belirtti.

Çocuklarının nöbet kulübesine gelmesinden duyduğu sevinci dile getiren Kan, "Çocuklarım nöbet yerime ziyaretime gelmişler. Çok duygulandım. Biz de istiyoruz köyümüzde, evimizde bayram yapalım ama nasip olmadı. Bugün burada nöbetçiyim. Vatan görevini yapmak zorundayız." dedi.

Babasının bayramını kutlamak için nöbet kulübesine gelen Ebubekir Kan (12) ise bayram sevincini babasıyla yaşamak istediğini ifade etti.

Etiketler: Bingöl, ramazan bayramı, güvenlik korucuları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER