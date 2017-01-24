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Van'da 302 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir minibüste 40 bin, bir kamyonette 262 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.