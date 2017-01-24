Van'da 302 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çamlık mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları 19 HN 489 plakalı minibüste arama yaptı.
Aramada, minibüsteki gizli bölmede 40 bin paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, aynı bölgeden Hatipoğlu Mahallesi'ne kaçan N.D. idaresindeki plakası belirtilmeyen kamyoneti durdurdu.
Araçta, 262 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kamyonet sürücüsü ile yanındaki N.S. ve Z.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.