  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini biliyoruz'

'Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini biliyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizin içerisinde yakaladığımız bir takım silahların hangi menşeili olduğunu biliyoruz. Biliniz ki tedbirlerimizi de alıyoruz.” dedi.

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Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini biliyoruz


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Avrupa ülkelerine "teröre destek" eleştirisi geldi.

Soylu; "Ülkemize hangi ülkelerin, kimin çomak sokmak istediğini çok net biliyoruz, tedbirlerimizi de alıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kimse kusura bakmasın PKK'ya destek dünyanın en üç noktalarından geliyor değil. Kırmızı bültenle aradığı teröristler Güney Kore'de oturum almıyorlar. PKK’nın makyajlı hali PYD'ye silahları Japonya vermiyor. Yanlış tercihler söz konusu. Ülkemize hangi ülkelerin kimin çomak sokmak istediğini çok net biliyoruz. Kandille kimin temas kurmak istediğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizin içerisinde yakaladığımız bir takım silahların hangi menşeili olduğunu biliyoruz. Biliniz ki tedbirlerimizi de alıyoruz.”
 

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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