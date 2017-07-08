'Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum iyiye gidiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinin çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli çabaları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." dedi.

Putin, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Son yıllarda ortaya konan emek sayesinde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler önemli bir noktaya geldi. Ülkelerimizin ilgisi alanında bulunan birçok problem de çözüldü." ifadelerini kullandı.

Suriye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları sayesinde bölgedeki durumun daha iyiye gittiğini vurgulayan Putin, "Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." şeklinde konuştu. AA