Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday"ın galası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

24 Kasım'da vizyona girecek filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, öğretmenlerle birlikte izledi.

Filmi izledikten sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm eğitimcilerin 24 Kasım öğretmenler gününü tebrik etti.

Erdoğan, "Tüm öğretmenlere şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda kaybettiğimiz öğretmenleri yad ediyorum. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde en büyük pay öğretmenlerindir. Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Yeni Türkiye'yi ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren öğretmenlerimizin gayretleriyle ihya ve inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Buğday filminin galasında konuşuyor. https://t.co/RSxRK8eqUc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Kasım 2017

Çevresel felaketlere de dikkat çeken Erdoğan, "Eko-sistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bu noktada acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sadece teknolojik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu biliyoruz. Zira çevreye zarar veren her teknoloji ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun aslında namlusu insana dönmüş bir bir yapıdır. Marifet iltifata tabidir ifadesi Buğday filmiyle de ifadesini bulacaktır. Bu filmde Semih Kaplanoğlu'nun bu filmi Türk sinemasının nereye geldiğini gösteriyor."

Buğday filmi, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.