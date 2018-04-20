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Buradasınız : » » Türkiye'den Yunanistan'ın skandal kararına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın skandal kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

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Türkiyeden Yunanistanın skandal kararına sert tepki

Yunan adaleti, dün FETÖ'cü darbecilerle ilgili skandal bir karara daha imza attı. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"Hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetti"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 8 FETÖ'cüden 1'ini serbest bırakmasıyla ilgili sert bir açıklama geldi.

"Yunanistan darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır."

"Kararlılığımız devam ediyor"

Dışişleri, Yunan yetkililerin diğer darbecilerin de serbest kalacağı yönündeki açıklamalarını yanıtladı.

''Bu durum, iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam ediyor.''

Darbeci Özkaynakçı serbest bırakıldı

Yunan İltica Komisyonu 2017 Aralık ayında, Süleyman Özkaynakçı'ya sığınma hakkı tanımış, darbeci asker bu kararın ardından serbest bırakılmıştı. Ancak Yunan hükümeti karara itiraz etti.

Diğerleriyle ilgili karar 4 Mayıs'ta

İltica hakkının askıya alınmasını sağladı. Danıştay, bu itirazı değerlendirdi. Darbeci Özkaynakçı şartlı serbest bırakıldı. Darbecilerin sığınma talebine ilişkin nihai kararın 4 Mayıs'ta verilmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, Dışişleri, Darbeciler
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