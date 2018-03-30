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Buradasınız : » » Türkiye'den Fransa'ya sert terör tepkisi: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Türkiye'den Fransa'ya sert terör tepkisi: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü PKK/PYD'nin paravanı SDG heyeti ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına sert tepki gösterdi.

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Türkiyeden Fransaya sert terör tepkisi: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz." dedi.

Fransa'dan terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'ye destek açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, 

"Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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